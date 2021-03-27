أستراليا تعتزم ترحيل لاجئ عراقي رغم

2021/03/27 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم السلطات الأسترالية إعادة لاجئ عراقي إلى وطنه، على الرغم من إقرارها بأنه يمكن أن يتعرض للأذى أو القتل هناك، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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