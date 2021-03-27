الدهلكي: القمة العربية الخطوة الاولى في طريق عودة العراق لحاضنته العربية

2021/03/27 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اننا نترقب بقلب متشوق لنجاح القمة الثلاثية المؤمل انعقادها قريبا بين العراق ومصر والاردن فهي الخطوة الاولى في طريق عودة العراق الى حاضنته العربية ومكانه الصحيح.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “العراق ونتيجة لظروف استثنائية قاهرة خلال المرحلة السابقة، فقد ابتعد قليلا عن بيته الام وهو الحضن العربي، رغم ان العراق هو أحد الأعضاء المؤسسين للجامعة العربية”، مبينا ان “تلك الفترة الشاذة عن حقيقة انتماء البلد تسببت في تدخل الذئاب في الشأن الداخلي ونهب ما يستطيعون من خيرات العراق وزجه في صراعات وعناوين لم نعتد عليها بشكل مطلق”.

واضاف الدهلكي، ان “القمة الثلاثية اليوم ستكون البداية الى نهاية العزلة العراقية مع البيت العربي، والتي ستصب في خدمة العراق بعدة ميادين سواء الاقتصادية من خلال الاستفادة من الخبرات العربية لإعادة إعمار المناطق المهدمة وتطوير البنى التحتية، ناهيك عن الفوائد من النواحي الاستثمارية والامنية والتجارية وصولا الى تنوع الاسواق بما يعطي قوة ومرونة للعراق في التعامل مع الأزمات”، مشددا على اننا “في الوقت الذي نرحب وندعم بقوة تلك القمة فإننا نتمنى توسيعها كي تضم دول عربية اخرى وفقا للمصالح العليا للبلد وطنيا وقوميا”.

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