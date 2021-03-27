تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الكاظمي والملك عبدالله الثاني

2021/03/27 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اتصال هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات".

وأكد الجانبان على "أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة".

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