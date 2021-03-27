العراق يبدأ اليوم التطعيم بلقاح استرازنيكا ويحدد موعد وصول اللقاحات

2021/03/27 | 15:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشر وزارة الصحة والبيئة، بدءاً من السبت، تطعيم المواطنين بلقاح "استرازنيكا" في المراكز الصحية ببغداد والمحافظات بعد وصول اول دفعة منه مؤخرا عبر مرف...

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