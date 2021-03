الهيئة القضائية تصادق على نتائح الانتخابات الأولمبية

2021/03/27 | 15:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إعلام اللجنة الأولمبية صادقت الهيئة القضائية على نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي جرت يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر اذار الحالي.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لادارة العمل الاولمبي في العراق الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي ان الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الاعلى صادقت على نتائج الانتخابات

