الألماني زوله يغيب عن تصفيات كأس العالم للإصابة

2021/03/27 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم السبت، إن المدافع نيكلاس زوله لن يشارك في مباراتي المنتخب الألماني المقبلتين بتصفيات مونديال 2022 أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية هذا الأسبوع.ولم يسافر زوله البالغ 25 عاما بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، مع التشكيلة الألمانية التي توجهت إلى بوخارست استعدادا لمواجهة منتخب رومانيا غدا الأحد وعاد […]

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