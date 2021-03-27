طبيب اخصائي يحذر من تداعيات ارتفاع الاصابة بكورونا في السليمانية

2021/03/27 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية، يوم السبت، ان استمرار تسجيل الاصبات بكورونا بهذا الشكل سيؤدي الى امتلاء مستشفيات المحافظة بالمصابين بكورونا.

وقال حويزي في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية يسجل يوميا أكثر من 15 اصابة جديدة بكورونا، لافتا الى ان حالة المصابين المسجلة غير مستقرة وبحاجة الى العلاجات اللازمة والاوكسجين.

وأضاف: اذا استمر الحال بهذا الشكل فأن مستشفيات المحافظة سوف تمتلئ بالمصابين بكورونا من جديد، داعيا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية من كورونا وارتداء الكمامات ومراجعة اقرب مركز خاص بكورونا في حال ظهرت عليهم اعراض الاصابة بالفايروس.

PUKmedia خاص

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