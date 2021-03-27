2021/03/27 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط تفكيك شبكة تمارس الدعارة بعد إلقاء القبض على العقل المدبر للشبكة.

وقالت المديرية في بيان، ان قسم مكافحة الإجرام القى القبض على شخص يعمل بالاتجار بالنساء حيث يقوم بجلب الفتيات واغوائهن وزجهن في إعمال الدعارة مع مجموعة من النساء والأشخاص، مشيرة الى تدوين اقوال واعترافات المتهم وتصديقها قضائيا، تمهيدا لإحالته الى المحاكم المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط: تفكيك شبكة للدعارة والقاء القبض على العقل المدبر لها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط: تفكيك شبكة للدعارة والقاء القبض على العقل المدبر لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).