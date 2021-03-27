رئيسي: الهند تراجعت عن ارسال لقاحات الى إيران

2021/03/27 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران علي رضا رئيسي، إن الحكومة الهندية تراجعت عن قرارها بإرسال لقاح كورونا إلى إيران.

وقال رئيسي في تصريح ان الهند امتنعت عن ارسال اللقاحات بعد أن كان البلدان قد اتفقا على أن تستورد إيران شحنة جديدة من اللقاح الهندي، مبررا ذلك بالانتشار الواسع لفيروس كورونا في الهند، واعتقاد المسؤولين في الهند بضرورة تطعيم مواطنيهم أولًا قبل التفكير في بيعه وتصديره للدول الأخرى.

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