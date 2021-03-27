نائب يكشف عن خفايا اختيار الرئيس البديل لهيئة الاعلام والاتصالات

2021/03/27 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب محمد شياع السوداني، السبت، خفايا اختيار الرئيس الجديد لهيئة الاعلام والاتصالات خلفا للرئيس المقال علي الخويلدي.

وقال السوداني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (27 آذار 21)، ان "المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن عملية الترشيح واختيار البديل تجري الآن بين شركات الهاتف النقال وأصحاب القرار"، موضحا ان "هناك أسماء متداولة تم اختيارها لا لكونها مهنية أو نزيهة بقدر ما كونها تحت السيطرة".

واضاف البيان، ان "الأسماء البديلة لن تخرج عن سياسة شركات الهاتف النقال التي تدير بها هيئة الاعلام والاتصالات بشكل حقيقي منذ سنوات بمساعدة الجهات الرسمية والسياسية المستفيدة من نفوذ وأموال هذه الشركات".

وعن انشاء مشروع لشبكة اتصال وطنية في العراق، أجاب السوداني انه "منذ 10 سنوات وهيئة الاعلام والاتصالات بمعية الشركات تمتنع وتضع العراقيل تجاه أي محاولة لتأسيس شركة رابعة، واليوم لن تكون هناك شركة وطنية بعد قرار تجديد العقود وهذا الأمر انتهى وللأبد".

واشار الى ان "قرار التجديد الذي تضمن منح كل الترددات وخدمات الجيل الرابع أجهض محاولة تأسيس شركة وطنية رابعة تنافس الشركات الثلاث، مما ينعكس على الخدمة وتكون موردا ماليا للدولة وهذا ما يتعارض مع مصلحة الشركات الثلاث التي تمتلك القرار في هيئة الاعلام والاتصالات".

وفي سؤال آخر عن تخفيض سعر كارتات التعبئة، أجاب انه "لا اعتقد ان في سياسة شركات الهاتف النقال أو هيئة الاعلام والاتصالات أي مراعاة للمشترك، ولم نتعود أو نلمس أي خطوة في هذا المجال بالعكس كل ما لمسناه هو سرقة المواطن واستغلاله أبشع استغلال في ظل سكوت وتغاضي هيئة الإعلام والاتصالات عن الشركات".

N.A

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