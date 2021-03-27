2021/03/27 | 16:14 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 27 مارس 2021 | 03:46 مساءً | عدد القراءات : 27

تشافي يرشح مدربا "من الطراز الرفيع" لبرشلونة

رغم أن تشافي هيرنانديز، يتم طرح اسمه دائمًا كمدرب محتمل لبرشلونة في المستقبل، إلا أن المدير الفني للسد القطري، اختار مدربًا آخر لتولي تدريب الفريق الكتالوني.

وخلال مقابلة مع صحيفة "Suddeutsche Zeitung" الألمانية، تحدث تشافي عن مدى إمكانية تولي يواخيم لوف مسؤولية تدريب البلوجرانا في المستقبل القريب.

ومن المقرر رحيل لوف عن تدريب منتخب ألمانيا، فور انتهاء مشوار الفريق في بطولة يورو 2020، المؤجلة للصيف المقبل.

ويؤمن أسطورة البارسا بأن المدرب الألماني مناسب جدًا لهذا المنصب، معللًا ذلك لأسلوبه التدريبي وأفكاره التي تتماشى مع المدرسة الكتالونية.

وأضاف: "لقد أسهم لوف في تطوير ألمانيا لفهم كرة القدم بشكل مختلف، وهو ما يذكرني كثيرًا بالفلسفة التي أعرفها من إسبانيا وبرشلونة".

وأثنى صاحب الـ41 عامًا على نظيره الألماني، مؤكدًا أنه "مدرب من الطراز الرفيع، ويلعب كرة قدم هجومية، مما مكنه من التتويج بطلًا للعالم".

يذكر أن لوف قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2014 بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه ماريو جوتزه.

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