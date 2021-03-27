كشف تفاصيل المواجهة مع تاجر المخدرات في بغداد

2021/03/27 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل عملية المواجهة مع تاجر المخدرات شمال العاصمة بغداد.

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