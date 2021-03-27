2021/03/27 | 16:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق يستغرب من تخلي بعض الدول عن مواطنيها في مخيم الهول » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:17

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