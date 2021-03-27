الموقف الوبائي في العراق: طفرة جديدة في عدّاد الإصابات

2021/03/27 | 16:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، (27 آذار 2021)، إنه "سجلت الكوادر الصحية 5062 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 4368 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 20 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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