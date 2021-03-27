الصحة تسجل 5092 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/03/27 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 5092 اصابة بـ وباء كورونا و 4368 حالة شفاء اضافة الى وفاة 20 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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