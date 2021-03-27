الكاظمي يفتتح المقبرة الملكية بعد اعادة تأهيلها في الاعظمية

2021/03/27 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المقبرة الملكية بعد اعادة تأهيلها في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي اجرى ، اليوم السبت، زيارة الى منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد، وتجول في عدد من شوارعها، واطلع على الوضع الخدمي والبلدي فيها”، مبينا ان “الكاظمي التقى هناك بعدد من الاهالي، واستمع الى بعض المشاكل التي وجه بمتابعتها سريعا”.

وافتتح الكاظمي خلال زيارته، بحسب البيان، “المقبرة الملكية، بعد اعادة تاهيلها واعمال التجديد فيها، باعتبارها احد المواقع المهمة التي تمثل شاهدا على تاريخ العراق الحديث”.

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