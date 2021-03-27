العراق يسجل 5062 اصابة جديدة بكورونا

2021/03/27 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم السبت، عن تسجيل 5062 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 5062 في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

واضافت: ان عدد حالات التعافي من الاصابة بكورونا بلغت 4368، لافتة الى ان حالات الوفيات الجديدة لمصابين بكورونا بلغت 20 حالة.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي صادر عن الوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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