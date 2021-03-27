كربلاء.. القبض على متهمة بسرقة محل مجوهرات

2021/03/27 | 16:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة في بيان اليوم السبت، عن احكام قبضتها على متهمة لسرقتها محل مجوهرات وسط المدينة .

وذكرت الشرطة في بيانها الذي تلقى PUKmedia نسخة منه " تمكنت مفارز قسم شرطة النجدة التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، من القبض على متهمة لقيامها بسرقة محل مجوهرات وسط المدينة ، وقد ضبط بحوزة المتهمة على ( أربعة حلقات ذهب، مع محابس عدد إثنان، مع حلقة سوداء اللون ) كانت قد سرقتها من محل لبيع الذهب، إلا إن يقظة رجال شرطة النجدة مكنتهم من القبض عليها، ليتم تسليمها مع صاحب المحل الى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقها، وارجاع المسروقات .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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