رئاسة البرلمان تعلن التصويت على حصة الإقليم

2021/03/27 | 16:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، السبت، انه تم التصويت على حصة إقليم كوردستان في اللجنة المالية بعد تحديدها.

وأضاف حداد في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT اليوم، (27 آذار 2021)، ان "حصة إقليم كوردستان لا تمثل العائق الوحيد امام اقرار مشروع الموازنة، ونطالب بالتصويت على مشورع الموازنة في جلسة الغد".

وتابع ان "الاقليم لن يرضى الا بالمسودة التي تم الاتفاق بشأنها مع الحكومة العراقية، ومن المهم الانتهاء من محادثات مشروع الموازنة اليوم".

وأشار حداد، إلى ان "اتفاق حكومة الاقليم مع الحكومة المركزية بشان حصة كوردستان قانوني وتم توقعه، وان معظم أعضاء اللجنة المالية لا تريد خفض سعر صرف الدولار".

A.A

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