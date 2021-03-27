2021/03/27 | 16:45 - المصدر: عين العراق

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السبت 27 مارس 2021 | 04:43 مساءً

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سعر الدولار وحصة الاقليم..



تعرف على نتائج اجتماع نيابي وزاري بشأن الموازنة

أعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، السبت، نتائج الاجتماع النيابي الوزاري الذي عقد في فندق الرشيد لبحث موازنة العام الحالي.



وقال الحداد في مؤتمر صحفي ان"تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد، كما تمت دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة".



واشار الى"أهمية إقرار الموازنة لأنها تمس الأوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات والمشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب"، مبينا"ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي".



وتابع، ان" الوزراء وأغلب اعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي وسيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث حول كيفية الحفاظ على السعر من دون ان يؤثر على أوضاع السوق وألا يكون الصرف ضمن الموازنة".



وطالب الحداد القوى السياسية بحسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق.



وبشأن حصة اقليم كردستان، اوضح الحداد، ان" وفد حكومة إقليم كردستان وافق على مقترح الكتل البرلمانية المصادق عليه من قبل اللجنة المالية بشأن حصة الإقليم من الموازنة للعام 2021".

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