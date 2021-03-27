صحة الرصافة توزّع حصيلة مثقلة بالإصابات.. وقطاع المدائن يتصدر

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 آذار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

662 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:

قطاع الاعظمية 63 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع البلديات الثاني 31 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع البلديات الاول 33 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الرصافة 24 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الشعب 67 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع المدائن 197 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع النهروان 69 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع بغداد الجديدة 33 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الصدر 63 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الاستقلال 82 حالة من خلال الرصد الوبائي.

409 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية:

69 حالة في مدينة الصدر

16 حالة في شارع فلسطين

33 حالة في الشعب

18 حالة في منطقة الزعفرانية

21 حالة في النهروان

19 حالة في المدائن

9 حالات في الحسينية

3 حالات في منطقة الكفاءات

18 حالة في منطقة الكرادة

26 حالة في منطقة بغداد جديدة

27 حالة في منطقة الامين

15 حالة في منطقة المشتل

12 حالة في منطقة الغدير

18 حالة في منطقة العبيدي

8 حالات في منطقة زيونة

6 حالات في منطقة المعامل

8 حلات في منطقة الوزيرية

6 حالات في منطقة معسكر الرشيد

26 حالة في الاعظمية

23 حالة في البلديات

و 3 حالات في كل من المناطق التالية: بسماية قرية عشرة/ الكفاح/ الرشاد/ السعدون/ حي تونس/ حي النصر/ شارع النضال.

حالة واحدة في كل من المناطق التالية: حي الفرات/ الشعلة/ حي الاعلام/ الدورة/ البياع / حي الجهاد/ كمب سارة/ حي الرسالة.

وأشار إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 103240 توفي منهم 1528، ومتبقي قيد العلاج 10017".

وبيّن، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 628 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضاف، أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

118 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

35 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر

35 حالة شفاء في منطقة حي تونس

50 حالة شفاء في منطقة الاعظمية

42 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

40 حالة شفاء في منطقة الكرادة

21 حالة شفاء في منطقة الجادرية

43 حالة شفاء في منطقة بسماية

45 حالة شفاء في منطقة الراشدية

37 حالة شفاء في بوب الشام

38 حالة شفاء في منطقة الحسينية

44 حالة شفاء في منطقة بغداد الجديدة

37 حالة شفاء في منطقة الغدير

19 حالة شفاء في الكرخ

13 حالة شفاء من محافظة بابل

11 حالة شفاء من ذي قار

وأفاد الساعدي أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 91695 حالة شفاء".

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