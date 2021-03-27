الحداد يعلن نتائج الاجتماع الوزاري النيابي بشأن الموازنة

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اليوم السبت، نتائج الاجتماع الوزاري النيابي بشأن الموازنة الاتحادية.

وقال الحداد في بيان صحفي، إنه “تم بحث ومناقشة بنود ومواد مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد، فيما تم دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة”، وذلك في الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد وسط بغداد بين اللجنة المالية النيابية ووزراء النفط والمالية والتخطيط والكهرباء والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الإجتماعية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي.

وأكد الحداد، على “أهمية إقرار الموازنة لأنها تمس الأوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات والمشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى ضرورة معالجة إرتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي”.

وطالب القوى السياسية “بحسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق”.

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