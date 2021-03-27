ما مدى تأثير اغلاق قناة السويس على صادرات النفط العراقية ؟

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.نبيل المرسومي

تعدّ قناة السويس، التي تفصل أفريقيا

عن الشرق الأوسط وآسيا، واحدة من أكثر

طرق التجارة ازدحاماً في العالم، إذ يمر

عبرها حوالي 12 في المئة من إجمالي

التجارة العالمية.





ووفقاً

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