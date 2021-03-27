2021/03/27 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 5062 إصابة جديدة

بفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيض كبير بعدد الفحوصات.. العراق يسجل اكثر 5000 اصابة بكورونا خلال يوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيض كبير بعدد الفحوصات.. العراق يسجل اكثر 5000 اصابة بكورونا خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).