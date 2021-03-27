رئيس هيئة قناة السويس: 321 سفينة في وضع الانتظار منذ جنوح السفينة صباح الثلاثاء

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 321 سفينة في وضع الانتظار منذ جنوح السفينة صباح الثلاثاء، وذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تطورات جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية.

ولفت ربيع إلى أننا "شكلنا غرفة عمليات بهدف وضع خطة لتعويم السفينة الجانحة" ،مشيرا إلى أن "الحادث ل يؤد إلى تلوث القناة".

وأكد ربيع أننا "في موقف صعب لأن السفينة الجانحة كبيرة جدا وتحمل على متنها كميات ضخمة من البضائع"، لافتا إلى أن "جنوح السفية وقع في الممر القديم للقناة وليس في الممر الجديد".

وقال إن سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح ساهمت في جنوح السفينة لكنها ليست السبب، مشيرا إلى أنه تمت إزالة 9000 طن من مياه الصابورة من السفينة الجانحة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن لم تقع أي إصابات أو وفيات جراء جنوح السفينة في القناة، مؤكدا العمل على توسيع عمليات الحفر حول السفينة وتعويمها.

وقال إن هناك 14 سفينة قطر تشارك في عملية تعويم السفينة الجانحة، لافتا إلى أن دفة السفينة عادت للعمل مجددا.

واستأنفت هيئة قناة السويس، محاولة تعويم جديدة بعد ظهر اليوم السبت، في وقت وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي جنوح السفينة في قناة السويس بأنه "حادث شديد الاستثنائية".

وكانت شركة هولندية تعمل لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس قالت إنه من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا تمكنت قاطرات ثقيلة والعمليات الجارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.

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