ماركا تصدم جماهير ريال مدريد بشأن عودة رونالدو

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مفاوضات عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ليست حقيقية وأن النادي الملكي لا يفكر في إعادة الأسطورة البرتغالية.

وأشيع في الفترة الأخيرة خبر عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد مرة أخرى بعد 3 مواسم في يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم السبت حقيقة ما أثير من أخبار عن عودة الأسطورة البرتغالية ونجم نجوم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي الملكي مجدداً.

وأكدت صحيفة "ماركا" أنه،" في ريال مدريد وعلى المستويين الفني والإداري لا يفكرون تماماً في عودة كريستيانو رونالدو إلى فريق كرة القدم الفترة القادمة".

وخرج يوفنتوس الإيطالي بقيادة كريستيانو رونالدو للسنة الثالثة على التوالي من المراحل الاقصائية في دوري أبطال أوروبا وهذه المرة على حساب بورتو البرتغالي.

وخرجت وسائل الإعلام الإيطالية تشير إلى أن،" يوفنتوس وبسبب الموقف الاقتصادي الصعب حالياً يفكر جدياً في بيع كريستيانو رونالدو".

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