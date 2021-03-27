الأعرجي: العراق يستغرب تخلي بعض الدول عن مواطنيها في مخيم الهول

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، ان العراق يستغرب من تخلي بعض الدول وعدم متابعة مواطنيها في مخيم الهول، فيما أكد ان أي تقارب إيراني أمريكي أو سعودي إيراني سيكون له تأثير إيجابي على أمن واستقرار المنطقة.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأعرجي استقبل، اليوم، القائم بالأعمال …

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