حصيلة جديدة لضحايا تصادم قطاري مصر

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لضحايا حادث تصادم قطارين في سوهاج، والذي وقع أمس الجمعة.وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، ان “هناك حالات في حادث قطاري سوهاج أبلغ الأهالي عن وفاتها، وتبين بعد الفحص أنها …

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