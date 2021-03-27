الموقف الوبائي لكورونا في العراق: 5062 إصابة جديدة

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 5062 إصابة جديدة وتماثل 4368 حالة للشفاء و20 حالة وفاة.

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