الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الاردن

2021/03/27 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وملك الأردن، على ضرورة عقد القمة الثلاثية بين بغداد وعمان والقاهرة، بأقرب وقت....

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