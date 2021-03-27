إنطلاق عملية التطعيم بلقاح استرازنيكا في بغداد وعدد من المحافظات

2021/03/27 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة انطلاق عملية التطعيم بلقاح استرازنيكا في المراكز الصحية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقال وزير الصحة حسن التميمي إن الوزارة تسلمت الدفعة الأولى من لقاح استرازنيكا ضمن مرفق كوفاكس وأن هناك دفعات أخرى من اللقاحات ستصل تباعاً خلال الأسابيع المقبلة من تعاقدات الوزارة البالغة عشرين مليون جرعة عن طريق مرفق كوفاكس وشركتي سينوفارم الصينية وفايزر الأميركية، والتي سيتم توزيعها بين المؤسسات والدوائر الصحية في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان بشكل عادل ومجاني، داعيا المواطنين المشمولين بتلقي اللقاح الى التسجيل من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالوزارة لتثبيت معلوماتهم وتحديد مكان تلقي اللقاح.

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