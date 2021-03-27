الجمارك الإيرانية: العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة من إيران

2021/03/27 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصلحة الجمارك الإيرانية عن ترتيب العراق بقائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية.

وقال رئيس الجمارك الإيرانية مهدي مير أشرفي إن العراق جاء بالمرتبة الثانية بعد الصين بقائمة الدول المستوردة بواقع سبعة مليارات وثلاثمئة مليون دولار، مشيرا الى أن صادرات السلع الإيرانية وصلت الى مئة واثني عشر مليون طن وتضمنت البنزين والغاز الطبيعي ومواد غذائية ومنتج الفستق فيما أوضح أن مجمل صادرات ايران الى العراق والصين والامارات وتركيا وأفغانستان وصلت الى نحو ستة وعشرين مليار دولار.

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