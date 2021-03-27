في كربلاء.. القبض على متهمة بسرقة محل مجوهرات

2021/03/27 | 17:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، السبت، القاء القبض على متهمة لسرقتها محل مجوهرات وسط المدينة .وذكرت الشرطة في بيان، ان”مفارز قسم شرطة النجدة التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، تمكنت من القبض على متهمة لقيامها بسرقة محل مجوهرات وسط المدينة ، وقد ضبط بحوزة المتهمة على ( أربعة حلقات ذهب، مع محابس عدد إثنان، […]

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