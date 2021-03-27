تفاصيل اجتماع نائب رئيس مجلس النواب مع اللجنة المالية بشأن موازنة 2021

2021/03/27 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، السبت، اجتماع اللجنة المالية النيابية مع 6 وزراء ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، بشأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأخير، ترأس الاجتماع المشترك الذي عقد في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، بين اللجنة المالية النيابية وعدد من الوزراء (النفط، المالية، التخطيط، الكهرباء، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية)، وبحضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع جرى خلاله بحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد"، لافتاً إلى "دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة".

وأكد الحداد، على "أهمية إقرار الموازنة لأنها تمس الأوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات والمشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب"، مشدداً على "ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي".

وطالب، القوى السياسية بـ"حسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون على وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق".

ويعقد مجلس النواب، غداً الأحد، جلسة خاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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