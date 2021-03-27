تحديد موعد أول وآخر أيام شهر رمضان.. وعيد الفطر يوافق الخميس

2021/03/27 | 17:13 - المصدر: NRT عربية

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، ان شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يوما، يبدأ الأربعاء الموافق 13 نيسان، وينتهي الأربعاء أيضا الموافق 12 ايار 2021.

وقال رئيس المعهد، جاد القاضي، في بيان اطلع عليه موقع NRT عربية اليوم، (27 آذار 2021)، أن "مطلع شهر رمضان 2021 فلكيا سيكون الأربعاء الموافق 13 نيسان، وان آخر أيام شهر رمضان 2021 سيكون الأربعاء الموافق 12 ايار 2021".

وأوضح القاضي، أن "شهر رمضان سيكون 30 يوما هذا العام"، مبينا أن "أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق الخميس 13 ايار 2021".

وتابع، أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون يوم 28 من شهر شعبان، مستبعدا أن يحدث اختلاف في المواعيد المعلنة.

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