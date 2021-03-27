الحداد يكشف عن تفاصيل الاجتماع الوزاري النيابي بشأن الموازنة

2021/03/27 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم السبت، عن تفاصيل الاجتماع الوزاري النيابي بشأن الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، والذي عقد في فندق الرشيد وسط بغداد بين اللجنة المالية النيابية ووزراء النفط والمالية والتخطيط والكهرباء والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الإجتماعية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي.وبحسب بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة …

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