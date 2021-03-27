اللجنة المالية تؤكد: جهود لحسم الخلافات بشأن الموزانة وتمريرها غدا

2021/03/27 | 17:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، السبت، وجود جهود لحسم الخلافات بشأن الموزانة وتمريرها غدا.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، ان”مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة بشأن مشروع قانون الموازنة”.واضاف، ان”الجهود تنصب لحسم الخلافات من اجل التوصل للتوافق وتمرير مشروع قانون الموازنة في جلسة يوم غد الاحد”.

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