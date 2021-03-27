2021/03/27 | 17:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن عزمها وضع خارطة صناعية شاملة في عموم المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتجه لوضع خارطة صناعية شاملة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتجه لوضع خارطة صناعية شاملة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).