2021/03/27 | 17:19 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، السبت، عن عزمها وضع خارطة صناعية شاملة في عموم المحافظات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتجه لوضع خارطة صناعية شاملة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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