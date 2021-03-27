نائب رئيس البرلمان: الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر صرف الدولار

2021/03/27 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

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في مؤتمر صحفي

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد: الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي

الحداد: سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق

الحداد: رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة

الحداد: هناك أطراف تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام

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