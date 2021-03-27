هجوم بالأسلحة الجارحة يستهدف ضابطا بشرطة كركوك

2021/03/27 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في شرطة محافظة كركوك

عدد من الاشخاص يهاجمون ضابط برتبة عقيد في مركز شرطة ناحية الرياض (طلال طامي عزبة العبيدي) بالأسلحة الجارحة مما ادى لنقله الى المستشفى التحقيقات الاولية تؤكد ان سبب الهجوم يعود خلافات عائلية، وتعمل قوات الأمن على البحث على منفذي الهجوم.

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