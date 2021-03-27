بالفيديو.. كنوز نادرة في كاشف الغطاء بالنجف الأشرف

2021/03/27 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معركة للحفاظ على التراث وإعادة الرونق لمئات المخطوطات والكتب القديمة يخوض غمارها أعضاء وخبراء مؤسسة كاشف الغطاء في النجف الأشرف بالعراق....

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