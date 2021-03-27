مقتل تاجر مخدرات

2021/03/27 | 17:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن جهاز الأمن الوطني تمكن من قتل أحد "أخطر" تجار المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد....

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