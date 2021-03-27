2021/03/27 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، عن وجود أطراف تسعى إلى عرقلة اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، خلال مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تكشف عن مساعٍ لعرقلة إقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.

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