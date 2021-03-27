2021/03/27 | 17:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال حسين علي حسين مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية،السبت، ان أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب يوم الجمعة الماضية من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية سيستمرون بعملهم بمناصبهم في إتحاداتهم المركزية دون الاستقالة منها مبرراً ذلك بالاجابة الرسمية التي تلقتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق من الأولمبية الدولية.وبين حسين في بيان، ان “إتصالاً هاتفياً أجراه رئيس اللجنة المؤقتة أكرم نعيم عطوان الحميداوي مع جيروم بويفي مدير العلاقات المؤسسية والحوكمة باللجنة الأولمبية الدولية أتاح للجنة المؤقتة والهيئة القضائية إجراء الانتخابات الأولمبية “لحين تعديل قانون الاتحادات العراقية بهذا الصدد او إلغاء المادة التي تمنع إزدواجية المنصب او تعليق العمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الأولمبية توضح شرعية انتخاب رؤساء الاتحادات المركزية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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