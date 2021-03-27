التحالف الدولي ينفي وجود قوات قتالية في العراق

2021/03/27 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – امنة السلامينفى التحالف الدولي، اليوم السبت، وجود قوات قتالية في العراق.وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".واضاف أن "جميع الافراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".وكانت وسائل اعلام، قد تداولت في وقت سابق، انباء عن وصول فرقة قتالية أمريكية إلى العراق.

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