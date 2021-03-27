التحالف الدولي يكشف حقيقة وجود قوات قتالية في العراق

2021/03/27 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى التحالف الدولي، اليوم السبت، وجود قوات قتالية في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".واضاف أن "جميع الافراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

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