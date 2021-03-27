التحالف الدولي ينفي وصول قوات قتالية جديدة إلى العراق

2021/03/27 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى التحالف الدولي، السبت، وصول قوات قتالية جديدة إلى الأراضي العراقية.

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وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (27 آذار 2021)، إن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عارٍ عن الصحة".

وأضاف، أن "جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

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