لبنان.. ارتطام الدولة والدويلة

2021/03/27 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة انفجار المرفأ أيقن اللبنانيون أنهم تجاوزوا مرحلة الانهيار، وأنهم ذاهبون إلى مرحلة السقوط الشامل التي ستنتهي بارتطام كبير

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