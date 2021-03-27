الحداد: الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف

2021/03/27 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم السبت، ان الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

وقال الحداد في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة المالية، ان “الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي”، مبينا انه “سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث بشأن كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق”.

واضاف الحداد، ان “رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعاً مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة”، لافتا الى ان “هناك أطراف تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام”.

و توقع الحداد أن “يعود وفد إقليم كردستان إلى بغداد اليوم للمباشرة بعقد اجتماعاته قبل عقد جلسة البرلمان”، لافتا الى “رفض أي تلاعب بنص الاتفاق القانوني المبرم بين وفد إقليم كردستان والأطراف الاخرى”.

واكد أن “الاجتماع لم يتطرق حصة إقليم كوردستان”، مشددا على أن “حصة إقليم كردستان ليست العائق أمام تمرير الموازنة ونطالب بالتصويت على الموازنة في جلسة الغد”.

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