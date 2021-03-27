مسؤول بالصحة: 3 أطراف دفعت المواطنين لعدم الالتزام بالوقاية.. قد نذهب لموجة ثالثة أخطر

2021/03/27 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة قال مدير الصحة العامة، رياض الحلفي، إن وزارة الصحة تواجه مشكلة عدم التزام قيادات البلد بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مما أثر بشكل كبير على التزام المواطنين بهذه الإجراءات، بحسب تعبيره.وقال الحلفي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "واحدة من المشاكل الكبيرة التي تواجهها وزارة الصحة، هي عدم التزام قيادات البلد من الوزراء والمحافظين والسياسيين بالإجراءات الوقائية، مما أثر هذا الامر بشكل كبير على التزام المواطنين في الإجراءات".وأضاف أن"استمرار عدم الالتزام قد يضع البلاد في مواجهة موجة ثالثة للفيروس وارتفاع كبير بعدد الإصابات". وبشأن الاقبال على اللقاح أكد الحلفي، أن "الأيام المقبلة ستشهد اقبالا كبيرا على اللقاحات المتوفرة كونها آمنة وفعالة ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية".وبين أن "وزارة الصحة لم ترصد لغاية الآن مضاعفات كبيرة على متلقي اللقاحات، غير ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وهذا امر طبيعي جدا"، لافتا إلى أن "اللقاحات تحمي الأشخاص من الإصابة الشديدة بفيروس كورونا وهذا ما يدفعنا لنشد على ايدي المواطنين لتلقيها بأسرع وقت ممكن والإسراع بالتسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بهذا الموضوع".وأشار الحلفي إلى أن "اقبال المواطنين على اللقاحات سيزداد بعد زيادة الملقحين".وأوضح أن "اللقاحات لاتعطى للاطفال والحوامل والمرأة المرضعة، لأن هذه الفئات لم تخضع للتجارب العلمية لغاية الآن".

وفي وقت سابق من اليوم ، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، ، بيانا حثت في المواطنين على التطعيم باللقاح المضاد لكورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "لا زالت جائحة كورونا تمثل تحدي كبير للأنظمة الصحية في مختلف الدول، حيث وصل عدد الاصابات بالعالم اكثر من 127 مليون اصابة وما يقارب 2.7 مليون وفاة خلال الموجات المتتالية التي تضرب دول العالم وأخرها الموجة الثالثة للجائحة التي تعصف بدول عدة".وأضافت، "كذلك يستمر التصاعد بعدد الاصابات في بلدنا العزيز نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية والعبء المعيشي على اصحاب الدخل المحدود مما يؤدي الى صعوبة السيطرة على هذا الوباء وضعف تطبيق تلك الإجراءات".وتابع البيان، "لقد حرصت وزارة الصحة منذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لإنتاج اللقاح المخصص لكوفيد 19 ، وفور اعلان تحالف كافي - مرفق كوفاكس عن انشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الانضمام اليه ، فقد سارع العراق الى الانضمام الى هذا المرفق وتم توقيع الاتفاقية الانضمام الى المرفق في شهر ايلول عام 2020 ، وكذلك التواصل مع شركات فايزر وسينوفارم لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر ، واستطعنا التعاقد على 20 مليون جرعة تكفي لتلقيح 50 % من المواطنين الاعزاء كمرحلة اولى من خطة التحصين الوطنية".وأردفت، "أنجزت مؤسساتنا الصحية توزيع 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على الشرائح ذات الاختطار العالي من الملاكات الطبية والصحية والاجهزة الامنية وأصحاب الامراض المزمنة وتم توزيع 336 الف جرعة من لقاح استرازينيكا الذي تم استلامه يوم الخميس 25 اذار من مرفق كوفاكس على اكثر من 660 منفذ تلقيحي في عموم البلاد مع توفر كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين وتلقيحهم، وباشرت المراكز الصحية اليوم السبت بتلقيح المواطنين المسجلين ضمن قاعدة التسجيل الالكتروني الوطنية".وأكدت، "وزارة الصحة والبيئة على أهمية اللقاحات والتي تعتبر السبيل الأقصر للسيطرة على الوباء حيث تحمي الانسان من الاصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين 70 – 90%؜ في مختلف اللقاحات المقرة عالميا ولكنها تمنع الاصابة الشديدة بنسبة 100% وتحمي من خطر الوفاة، وكذلك نشير الى مأمونية وسلامة اللقاحات وفعاليتها كونها مقرة من منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الدولية".وزادت، "نهيب بالمواطنين الاسراع الى التلقيح في المراكز الصحية المعتمدة للمسجلين على المنصة الإلكترونية وفق المواعيد المرسلة لهم، وأيضا لشريحة غير المسجلين حيث سيقوم الموظف المختص في المركز بتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات ومن ثم تلقيحهم".ودعت الوزارة، "كافة الوزارات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على حث منتسبيها للإسراع بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية لتلقي اللقاح، داعية، القنوات الاعلامية ورجال الدين ورؤساء العشائر على حث المواطنين لتلقي اللقاح والاستماع الى التعليمات والاجراءات الصحية الصادرة عن المؤسسات الصحية الرسمية".

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